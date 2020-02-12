İtfaiyeden yoğurt kabıyla müdahale - Son Dakika

İtfaiyeden yoğurt kabıyla müdahale

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen baca yangını panik yarattı. İş yeri çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangına, bir itfaiye eri yoğurt kabıyla su döktü.

Yangın, bugün Eski Manisa Yolu 100 numarada bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Binanın zemin katında bulunan Hakan A.'ya ait tavukçu dükkanının bacasından çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelmeden önce iş yeri çalışanları bacayı kendi gayretleriyle söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı, kontrollerin yapıldığı sırada bir itfaiye eri bacaya elinde bulunan yoğurt kabıyla su döktü. Olayla ilgili konuşan görgü tanıkları, "Bacadan çok yoğun duman çıkıyordu, çalışanlar kendi gayretleriyle yangını söndürdü, itfaiye geldiğinde alevler sönmüştü, itfaiye görevlisi çatıya çıkarak bacaya su döktü" dedi. İş yeri sahibi Hakan A. ise "Allahtan can kaybı yada büyük bir maddi zarar yok, bir felaket olabilirdi. Bacaya biriken kumlar tutuşmuş, gereğini yaptık, itfaiye ekipleri de yardımcı oldu sağ olsunlar" şeklinde konuştu.