İtfaiyeden Yüzük Çıkarma Operasyonu
27 dakika önce
Denizli'de parmağına taktığı altın yüzüğü çıkaramayan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Denizli
'de parmağına taktığı altın yüzüğü çıkaramayan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi
ilçesinde gerçekleşti. Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Mehmet Ercan
(34) isimli vatandaş parmağının şişmeye başlaması üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı ekipleri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Ercan'ın evine gelen ekipler yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve 'yüzük kesme aparatı' diye adlandırılan motorlu bir makine ile Ercan'ın parmağındaki yüzüğü yaklaşık 10 dakikalık bir müdahalenin ardından keserek çıkardı. Ekipler kesim esnasında ısınmadan kaynaklı olarak Ercan'ın parmağının zarar görmemesi için ise sürekli olarak kesim yapılan bölgeye maşrapa ile su da döktü. Ekipler kesme işleminin tamamlanmasının ardından yüzüğü karga burnu gibi aletler kullanarak yüzüğü parmaktan çıkarmayı başardı. - DENİZLİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:03 Kaynak: İHA
Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı
Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı
Kadıköy'de Korkutan Yangın
Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı