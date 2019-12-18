İtfaiyeden "yüzük çıkarma operasyonu"- DENİZLİ - Son Dakika
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İtfaiyeden "yüzük çıkarma operasyonu"- DENİZLİ

6 saat önce

İtfaiyeden "yüzük çıkarma operasyonu" Denizli'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından çıkarıldı DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 40 yaşındaki kadının parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekibi çıkardı.

İtfaiyeden "yüzük çıkarma operasyonu" Denizli'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından çıkarıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 40 yaşındaki kadının parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekibi çıkardı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Rukiye U. (40), parmağındaki yüzük çıkmayınca, 112 Acil Servis ekiplerine başvurdu. Kadın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Kayalık Şubesine yönlendirildi.

İtfaiye ekibi, şubeye gelen Rukiye U'nun sağ el yüzük parmağına sıkışan ve parmağını şişiren yüzüğü özel aletler kullanarak kesip çıkardı.

Rukiye U, itfaiye ekibine teşekkür etti.

İtfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu - DENİZLİ

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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