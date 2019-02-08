İtfaiyeden Yüzük Operasyonu

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında başta yangın olmak üzere trafik kazası, su baskını, hayvan ve insan kurtarma gibi tam 2024 olaya müdahale etti.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında başta yangın olmak üzere trafik kazası, su baskını, hayvan ve insan kurtarma gibi tam 2024 olaya müdahale etti. Bir yılda sadece 4 asılsız ihbarın geldiği itfaiye ekipleri, çoğunluğu çocuk 10 kişinin parmağını da yüzük, vida somunu ya da kıyma makinesinden kurtardı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında başta yangın olmak üzere, trafik kazası, su baskını, insan ve hayvan kurtarma olaylarında görev aldı. 218 personel ve 62 araç ile hizmet veren iftaiye dairesi, geride bıraktığımız yılda toplam bin 73 yangın vakasının yanı sıra 89 trafik kazası, 233 su baskını, 275 insan, 291 hayvan kurtarma, 47 çatı uçması, 6 yardım görevinde bulundu. 4 asılsız ihbar alan itfaiye ekipleri, parmaklarını yüzük, somun vidası ya da kıyma ya da çalıştığı kurumdaki makineye kaptıran 10 kişiyi kurtardı. Hastane acil servislerinde gerçekleşen kurtarma operasyonlarında çıkarılamayan yüzük, somun ya da küçük makineler, kesilerek sıkışan parmaklar kurtarıldı.



İtfaiye Daire Başkanı Alpaslan Gülakar, itfaiyenin görev alanının her geçen gün biraz daha genişlediğini bildirdi. En küçük bir sıkıntıda vatandaşların kendilerini aradığını ifade eden Gülakar, parmağını yüzüğe sıkıştıran ya da elini kıyma makinesine kaptıranların da ilk olarak kendilerine ulaştığını ifade etti.



- Erzurum

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı

Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı

Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu