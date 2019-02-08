Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden Yüzük Operasyonu

İtfaiyeden Yüzük Operasyonu

1 saat önce

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında başta yangın olmak üzere trafik kazası, su baskını, hayvan ve insan kurtarma gibi tam 2024 olaya müdahale etti.

İtfaiyeden Yüzük Operasyonu, System.String[]
ERZURUM Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında başta yangın olmak üzere trafik kazası, su baskını, hayvan ve insan kurtarma gibi tam 2024 olaya müdahale etti. Bir yılda sadece 4 asılsız ihbarın geldiği itfaiye ekipleri, çoğunluğu çocuk 10 kişinin parmağını da yüzük, vida somunu ya da kıyma makinesinden kurtardı.  

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında başta yangın olmak üzere, trafik kazası, su baskını, insan ve hayvan kurtarma olaylarında görev aldı. 218 personel ve 62 araç ile hizmet veren iftaiye dairesi, geride bıraktığımız yılda toplam bin 73 yangın vakasının yanı sıra 89 trafik kazası, 233 su baskını, 275 insan, 291 hayvan kurtarma, 47 çatı uçması, 6 yardım görevinde bulundu. 4 asılsız ihbar alan itfaiye ekipleri,  parmaklarını yüzük, somun vidası ya da kıyma ya da çalıştığı kurumdaki makineye kaptıran 10 kişiyi kurtardı. Hastane acil servislerinde gerçekleşen kurtarma operasyonlarında çıkarılamayan yüzük, somun ya da küçük makineler, kesilerek sıkışan parmaklar kurtarıldı.

İtfaiye Daire Başkanı Alpaslan Gülakar, itfaiyenin görev alanının her geçen gün biraz daha genişlediğini bildirdi. En küçük bir sıkıntıda vatandaşların kendilerini aradığını ifade eden Gülakar, parmağını yüzüğe sıkıştıran ya da elini kıyma makinesine kaptıranların da ilk olarak kendilerine ulaştığını ifade etti.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:17 Kaynak: DHA

Erzurum, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı

Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:48:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden Yüzük Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]