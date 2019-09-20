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İtfaiyeden yüzük operasyonu

7 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde parmağına yüzük sıkışan 50 yaşındaki Necla Metiner'in imdadına itfaiye yetişti.

İtfaiyeden yüzük operasyonu, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde parmağına yüzük sıkışan 50 yaşındaki Necla Metiner'in imdadına itfaiye yetişti. Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri Metiner'in çıkaramadığı yüzüğü spiral makinesi yardımıyla çıkardı.


Lüleburgaz'da geçtiğimiz gün ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre parmağına taktığı yüzük sıkışan Necla Metiner yüzüğü çıkaramayınca Lüleburgaz Devlet Hastanesi acil servisine gitti.


Burada gerçekleştirilen çabalara rağmen talihsiz kadının parmağındaki yüzük bir türlü çıkarılamadı. Doktorların çabası sonuçsuz kalınca durum Lüleburgaz İtfaiyesi'ne bildirildi. Talihsiz kadının parmağı her geçen zaman morarırken hastaneye gelen itfaiye ekipleri talihsiz kadının parmağındaki yüzüğü spiral aleti yardımıyla çıkardı. Yaşı kadın itfaiye ekiplerine teşekkür ederken Lüleburgaz İtfaiyesi Müdürü Ceyhun Akgöl, "İtfaiye ekiplerimiz olarak Lüleburgaz halkının her türlü yardımına koşmaya hazırız" dedi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
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