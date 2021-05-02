Son dakika haber | İtfaiyeden yüzük operasyonu

İtfaiyeden yüzük operasyonu

Sivas'ta bir gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı

SİVAS - Sivas'ta bir gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı.

Sivas'ta E.K. adlı genç parmağına taktığı yüzüğü çıkartamadı. Kendi çabalarıyla yüzüğü parmağından çıkartmaya çalışan genç başarılı olamayınca Sivas Numune Hastanesine giderek yardım istedi. Sağlık ekipleri ise itfaiyeden yardım istedi. Ekipler kısa bir çalışmanın ardından gencin parmağına sıkışan yüzüğü ispiralle keserek çıkardı. Sıkışan yüzükten kurtulan genç rahat bir nefes aldı.