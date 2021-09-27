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İtfaiyenin 307. gurur yılı - Son Dakika

İtfaiyenin 307. gurur yılı

27.09.2021 15:20
İtfaiyenin 307. gurur yılı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının 307. kuruluş yılını Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleriyle birlikte kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının 307. kuruluş yılını Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleriyle birlikte kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının 307.kuruluş yılı münasebetiyle, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bölge ve birim amirlerini ağırladı. BURULAŞ Eğitim Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Başkan Aktaş telsizle İtfaiye ekiplerine seslendi. Bursa İtfaiyesi'nin 365 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, itfaiyeciliğin cesaret isteyen bir görev olduğunu söyledi. Türkiye'nin güneyinde ortaya çıkan orman yangınlarında söndürme ve kurtarma çalışmalarında görev alan Bursa itfaiyesi için birçok tebrik ve teşekkür telefonu aldığını ifade eden Alinur Aktaş, "Tabii itfaiyecilik cesaret isteyen bir görev. Teşkilatımızı, bütün itfaiye ekiplerimizi canı gönülden kutluyorum. Onlar bu ülkenin gerçek kahramanlarıdır. Her ne kadar belirli dönemlerde belirli meslek grupları ön plana çıksa da, itfaiye teşkilatı yılın 365 günü, günün 24 saatinde görev başındadır ve başta yangınlar olmak üzere farklı doğa olaylarına, arama kurtarma çalışmalarına da müdahale etmekte. En son ülkemizin güneyinde baş gösteren orman yangınlarında onların can siperane çalıştıklarını hep beraber gördük. Bursa'dan ekip arkadaşlarımız da başta Muğla - Marmaris ve Köyceğiz olmak üzere farklı noktalarda önemli çalışmalar yaptılar. Her bir arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Uykularından, ailelerinden fedakarlık ederek, Bursa'mızın yüz akı oldular. Bilhassa itfaiyemizin çalışmaları ve gayretinden dolayı bölge halkımız, sayın bakanlarımız, belediye başkanlarımız telefon ederek teşekkür ettiler. Biz de ekip arkadaşlarımızla gurur duyduk" dedi.

18 bin olay

İtfaiye teşkilatının çok önemli görevler icra ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, sadece geçen yıl 18 bin 25 olaya müdahale edildiğini kaydetti. Yeni yatırımlar ve denetimlerle bazı olayların engellendiğini de söyleyen Başkan Aktaş, "Vatandaşlarımızın itfaiye teşkilatımızın ne kadar önemli bir görev yaptığını anlamaları için şunu ifade etmek istiyorum. 576 itfaiye personelimiz, 118 itfaiye aracımız, 30 itfaiye istasyonumuz, 756 gönüllü itfaiyecimiz ve 70 tane de gönüllü itfaiye noktamız var. Her gün 50 ile 70 arası olaya müdahale ediyoruz. Geçen yıl toplam 18 bin 25 olayda, 9 bin 123 yangın, 8 bin 875 arama kurtarma ve 117 farklı olaya müdahale edildi. Yılbaşından bu yana da yaklaşık 8,5 aylık süreçte 14 bin 500 olayın olduğunu da düşünürsek takribi bu yılın da 19 - 20 bin civarında olayla kapanacağını tahmin ediyoruz. Tedbir faaliyetleriyle 2021 yılında 1935 itfaiye raporu, 721 yangın tedbir denetimi yapıldı. Ayrıca 2021 yılı içerisinde bugüne kadar 6500 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 100 kadar kurum ve kuruluşta yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ayrıca sahillerimizde 15 noktada 35 personelle can kurtaran hizmeti verildi. Her gün büyüyen bir yapımız var, yeni yatırımlarımız var. Avrupa Birliği projelerimiz var. Bazı projelerimizin süreçleri devam ediyor" diye konuştu.

Her daim hazır

İtfaiye ekiplerinin sadece bilgileriyle değil yürekleriyle de bu işi yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biliyorum ki onlar sadece itfaiye bilgileriyle değil, gönülleriyle de yürekleriyle de bu işi yapıyorlar. Dolayısıyla da her bir kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çatımız altında çalışmış, aramızdan ayrılmış, Hakkın rahmetine kavuşmuş itfaiyeci arkadaşlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan arkadaşlarımıza sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Temenni ederiz ki yangının, herhangi bir tabii afetin, kazanın olmadığı bir süreç olsun, ama 3 milyonu aşan nüfusun olduğu ve sanayinin bu kadar yoğun yaşandığı bir şehirde belirli olayların yaşanması kaçınılmaz bir gerçek. Bursa itfaiyesinin ve itfaiyecilerin her olaya hazır olduğunu biliyorum" diye konuştu. - BURSA

İtfaiyenin 307. gurur yılı
İtfaiyenin 307. gurur yılı
İtfaiyenin 307. gurur yılı
İtfaiyenin 307. gurur yılı

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İtfaiyenin 307. gurur yılı - Son Dakika


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