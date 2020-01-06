İtfaiyenin açtığı hava yastığı hayat kurtardı - Son Dakika
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İtfaiyenin açtığı hava yastığı hayat kurtardı

6 saat önce

Malatya'da bunalıma giren bir şahıs, üst geçitten kendini boşluğa bıraktı.

İtfaiyenin açtığı hava yastığı hayat kurtardı, System.String[]

Malatya'da bunalıma giren bir şahıs, üst geçitten kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düşen şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay, Malatya- Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sancaktar Mezarlığı mevkiinde bulunan üst geçidin demir korkuluklarına çıkan şahsı gören çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatarak şahsı bulunduğu yerden inmesi için ikna etmeye çalışırken, şahsın atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Şahıs bir anda kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düşen şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

İtfaiye, Malatya, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
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