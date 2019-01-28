İtfaiyenin Buz Sarkıtı Mesaisi
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşan buz kütleleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizleniyor.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşan buz kütleleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizleniyor.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede bazı binaların çatılarında 4 metrelik buz sarkıtları oluştu.
Sarıkamış Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de düşmesi halinde vatandaşlara ya da park halindeki araçlarına zarar verebilecek çatılardaki buz sarkıtlarını merdiven aracılığı yardımıyla kırdı.
Binaların çatılarda biriken kar kütleleri de vatandaşlarca küreklerle temizleniyor.
Ağaçların da buzla kaplandığı ilçede bazı vatandaşlar buz sarkıtlarıyla fotoğraf çektirdi.
Vatandaşlardan Adem Boydak, bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirterek, "Karların erimesiyle oluşan buz sarkıtları güzel görüntü oluşturuyor ama aynı zamanda tehlike içeriyor. Özellikle ilçe merkezindeki iş yerlerinin olduğu yerlerde vatandaşlar mutlaka çatılarını temizletmesi lazım. Burada birkaç arabanın üzerine kar ve buz kütlesi düşmesi büyük zarar vermişti, vatandaşların dikkatli olması lazım." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:36 Kaynak: AA
Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti
Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi
Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor
Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti