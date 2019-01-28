Son Dakika Haberleri: İtfaiyenin Buz Sarkıtı Mesaisi

İtfaiyenin Buz Sarkıtı Mesaisi

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşan buz kütleleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizleniyor.

İtfaiyenin Buz Sarkıtı Mesaisi, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşan buz kütleleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla temizleniyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede bazı binaların çatılarında 4 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de düşmesi halinde vatandaşlara ya da park halindeki araçlarına zarar verebilecek çatılardaki buz sarkıtlarını merdiven aracılığı yardımıyla kırdı.

Binaların çatılarda biriken kar kütleleri de vatandaşlarca küreklerle temizleniyor.

Ağaçların da buzla kaplandığı ilçede bazı vatandaşlar buz sarkıtlarıyla fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Adem Boydak, bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirterek, "Karların erimesiyle oluşan buz sarkıtları güzel görüntü oluşturuyor ama aynı zamanda tehlike içeriyor. Özellikle ilçe merkezindeki iş yerlerinin olduğu yerlerde vatandaşlar mutlaka çatılarını temizletmesi lazım. Burada birkaç arabanın üzerine kar ve buz kütlesi düşmesi büyük zarar vermişti, vatandaşların dikkatli olması lazım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:10:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiyenin Buz Sarkıtı Mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]