Son Dakika Haberleri: İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi
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İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi

2 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ayakları çaydaki çamura saplanan inek, itfaiye ekibinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ayakları çaydaki çamura saplanan inek, itfaiye ekibinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Fatma Öztürk (43), çaydan çıkarılan, 'Duygu' diye seslendiği bitkin haldeki ineğine "Yoruldun mu? Pis su yuttun değil mi? Hadi kalk kızım, eve gidelim" dedi.
Safranbolu'daki Araç Çayı kenarına piknik için gelenler, ineğin su içinde çamura saplandığını gördü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. 2 itfaiye eri, önce birbirinden destek alıp, ineği boynundaki zincirinden çekti ardından zincire halat bağlayıp, çektikten sonra sudan çıkarmak için mücadele etti. İtfaiye erlerinin bu çabası, sonuçsuz kaldı. Daha sonra bir itfaiye eri, elindeki çubuk ve tırmık ile ineğin karşı tarafa gitmesi için uğraştı. Suda yürüyen inek, geri dönüp, tekrar çamura saplandı. Belinden halatla bağlanan inek, itfaiye aracıyla su kenarına çekildi.
Çay kenarına 2 saat süren çalışmaların ardından gelip, ineğin sahibi olduğunu söyleyen Fatma Öztürk, itfaiye görevlilerine, "Sudan çıkmadı. Çıkmayınca herhalde serinleyecek, dedim. Her zaman giriyor, çıkıyor. Yukarıda arıyordum. Buraya geçmiş. Sizi rahatsız ettik" diye konuştu.
Bitkin olduğu gözlenen ve kalkamayan ineğinin başına gelen Öztürk, "'Duygu', hadi kalk kızım. Yoruldun mu, sen niye gelmedin? Niye gittin oralara doğru? Pis su yuttun değil mi? Kalkarsın hadi. Kalk kızım, kalk yavrum. Eve gidelim hadi" dedi.
Fatma Öztürk'ün okşayıp, sevdiği inek, ayağa kalktıktan sonra otlamaya başladı. Öztürk, itfaiye ekiplerine teşekkür edip, ineğiyle köyüne gitti.


- K
Safranbolu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:26 Kaynak: DHA
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