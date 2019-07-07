Son Dakika Haberleri: İtfaiyenin erken müdahalesi ekinlerin yanmasını önledi
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İtfaiyenin erken müdahalesi ekinlerin yanmasını önledi

17 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anızların bulunduğu tarlada yangın çıktı.

İtfaiyenin erken müdahalesi ekinlerin yanmasını önledi, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anızların bulunduğu tarlada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın, ekili arazilere ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Midyat'a bağlı Barıştepe Mahallesi'nde anızların bulunduğu tarlada yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi ile olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın, ekili arazilere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle yüz dönümlük ot, anız ve meşe alanının kül olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
Mardin, Midyat, 3. Sayfa
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