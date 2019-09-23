Son Dakika Haberleri: İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi
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İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

1 saat önce

Tekirdağ'da tahta paletlerin bulunduğu arsada çıkan yangın korkuttu.

İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi, System.String[]

Tekirdağ'da tahta paletlerin bulunduğu arsada çıkan yangın korkuttu. Alevleri yandaki apartmana sıçramadan söndüren itfaiye ekipleri olası bir faciayı önledi.


Olay, Kapaklı ilçesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tahta palet dolu boş arsada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının hemen bitişiğindeki binaya sıçramadan kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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