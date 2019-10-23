Son Dakika Haberleri: İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi
Son Dakika 3. Sayfa İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

1 saat önce

İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi Park halindeki otomobilde yangın çıktıKIRIKKALE - Kırıkkale'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkındaki otomobilin motor bölümünde çıkan yangına itfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi.

İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

Park halindeki otomobilde yangın çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkındaki otomobilin motor bölümünde çıkan yangına itfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi.

Yangın, öğlen saatlerinde Kırıkkale'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 71 EC 199 plakalı park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale etti. Otomobil de ise maddi hasar meydana geldi.

Alevlerin yakıt deposuna ve diğer bölümlere ulaşmadan yangına erken müdahale eden itfaiye ekipleri alışveriş merkezinde meydana gelebilecek faciayı önüne geçti. Tedbir amaçlı 112 acil servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
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