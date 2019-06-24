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İtfaiyenin erken müdahalesiyle tır tamamen yanmaktan kurtarıldı

35 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda lastikleri alev alan bir tır, itfaiyenin erken müdahalesiyle tamamen yanmaktan kurtarıldı.

İtfaiyenin erken müdahalesiyle tır tamamen yanmaktan kurtarıldı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda lastikleri alev alan bir tır, itfaiyenin erken müdahalesiyle tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Tarsus- Pozantı TEM otoyolda, Ömer P. yönetimindeki 34 ZPB 13 plakalı tırın sanayi malzemesi yüklü 73 AA 466 plakalı dorsesinin lastikleri yanmaya başladı.

Sürücü Ömer P., aracının dorsesinden alevler çıktığını fark edince aracını emniyet şeridine çekti. Bu arada itfaiyeyi arayarak yardım isteyen Ömer P., diğer araç sürücülerini uyararak başka bir kazaya neden olmamak için trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Olay yerine kısa sürede gelen Tarsus itfaiyesi alevlere müdahale ederek tırın tamamen yanmasına engel oldu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Tarsus, 3. Sayfa
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