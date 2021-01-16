İtfaiyenin hayat kurtaran eli - Son Dakika

İtfaiyenin hayat kurtaran eli
16.01.2021 18:19
İtfaiyenin hayat kurtaran eli Foseptik çukuruna düşen KASKİ personelini itfaiye ekipleri kurtardı Kayseri'de foseptik çukuruna düşen KASKİ personeli, itfaiye ekiplerinin kurduğu düzenek ile çıkarıldı.
İtfaiyenin hayat kurtaran eli
Foseptik çukuruna düşen KASKİ personelini itfaiye ekipleri kurtardı
KAYSERİ - Kayseri'de foseptik çukuruna düşen KASKİ personeli, itfaiye ekiplerinin kurduğu düzenek ile çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesi Karatay mevkiinde meydana gelen olayda, çalışma yapan KASKİ personeli foseptik çukuruna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukur üzerine bir düzenek kurarak çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda, fosseptik çukurundan çıkarılan personel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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