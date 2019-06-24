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İtfaiyenin hortumla mücadelesi

49 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumu koptu.

İtfaiyenin hortumla mücadelesi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumu koptu.

Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesinde bir apartmanın 7. katında çıkan yangına müdahale için gelen itfaiye ekiplerinin ilk taktıkları hortum kısa kaldı. İkinci takılan hortum ise patlayınca, yangına müdahale gecikti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. O anlarda karşı apartmandan bir vatandaş ise sosyal medyadan canlı yayına girerek yangını kayıt altına aldı.

Hortumla mücadele, takılan üçüncü hortumda sonlanırken, yaklaşık 20 dakikalık hortum mücadelesinin ardından yangın söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
Onikişubat, Kahramanmaraş, İtfaiye, 3. Sayfa
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