İtfaiyenin hortumla mücadelesi
49 dakika önce
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumu koptu.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
'ta bir apartmanın en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumu koptu. Onikişubat
ilçesi Boğaziçi Mahallesinde bir apartmanın 7. katında çıkan yangına müdahale için gelen itfaiye ekiplerinin ilk taktıkları hortum kısa kaldı. İkinci takılan hortum ise patlayınca, yangına müdahale gecikti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. O anlarda karşı apartmandan bir vatandaş ise sosyal medyadan canlı yayına girerek yangını kayıt altına aldı.
Hortumla mücadele, takılan üçüncü hortumda sonlanırken, yaklaşık 20 dakikalık hortum mücadelesinin ardından yangın söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
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