İTFAİYENİN KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTIĞI ENGELLİ KADININ EVDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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İTFAİYENİN KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTIĞI ENGELLİ KADININ EVDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

11.07.2022 12:21

ERZURUM'da bedensel engelli bir kadının tek başına yaşadığı bildirilen, dumanların kapladığı eve giren itfaiye erleri zamanla mücadele etti.

ERZURUM'da bedensel engelli bir kadının tek başına yaşadığı bildirilen, dumanların kapladığı eve giren itfaiye erleri zamanla mücadele etti. Göz gözü görmeyen evde termal kamera ile arama yapan ekipler, kadının evde olmadığı haberi gelince rahat bir nefes aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri, 112 Acil Servis'e yapılan yangın ihbarı üzerine merkez Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ne gitti. Beş katlı apartmanın ikinci katında tek başına yaşayan bedensel engelli F. G.'nin (66) evinden dumanların yükseldiğini gören ekipler, yangın merdiveni ile çıktıkları balkonun camlarını kırarak içeri girdi. Yoğun dumandan dolayı göz gözü görmeyen evin içinde termal kamera ile arama yapan ekipler, kadına ulaşmak için zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri evde kadını ararken olay yerine gelen çocukları, annelerini misafirliğe götürdüklerini ve içerde kimsenin olmadığını söyledi. Ekipler, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını kontrol altına aldı. Güvenlik nedeniyle apartmanda oturanlar da polisin çağrısı ile dışarı çıktı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTFAİYENİN KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTIĞI ENGELLİ KADININ EVDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTFAİYENİN KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTIĞI ENGELLİ KADININ EVDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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