İtfaiyenin merdiveni yetişmeyince yangına vinçle müdahale edildi - Son Dakika

İtfaiyenin merdiveni yetişmeyince yangına vinçle müdahale edildi

Osmaniye'de 7'inci katta çıkan yangına kısa kalan merdivenle müdahale etmeye çalışan itfaiyenin yardımına vinç yetişti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 10 katlı bir binanın 7'inci katında çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin merdiveni yetişmeyince olay yerine getirilen vinç ile yangına müdahale edilebildi.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesinde 10 katlı bir apartmanın 7'inci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katın balkonuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale için uzatılan itfaiyenin merdiveni 5'inci katta bitti. İlçede 5 kattan yukarısında çıkacak yangına müdahale edecek teknik donanıma sahip itfaiye aracı olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine apartman sakinleri ile itfaiyeciler arasından kısa süreli tartışma ve arbede yaşandı. Devam eden yangına ise bir vinç sayesinde müdahale edilebildi. Olay yerine getirilen ve 10'uncu kat yüksekliğe kadar uzayabilen donanımı bulunan vince kova takıldı. İki itfaiye eri vincin kovasına çıkarak 7'inci kattaki yangına müdahale edip söndürdü.

Yangın sırasında şans eseri evde kimsenin olmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.