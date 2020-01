İtfaiyenin saniyelerle yarışına gelişi güzel park engeli -1 - Son Dakika

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de dar sokaklar ve gelişi güzel park edilen araçlar.

Saniyelerle yarışan itfaiyenin dar sokaklar ve hatalı park eden araçlarla mücadelesi DHA kamerasına yansıdı.

İtfaiye aracı hatayı parklar nedeniyle geçemeyince çevredekiler seferler oldu.

Gelişi güzel park edilen araçların vatandaşlarca kaldırılarak yol kenarına konulması havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Ali AKSOYER-Harun UYANIK/İSTANBUL, DHA- İSTANBUL'un trafiği ve dar sokakları en çok saniyelerle yarışan itfaiye erlerini etkiliyor. Avrupa standartlarına göre olay yerine ortalama 6 dakikanın altında ulaşan İstanbul İtfaiyesi çalışanları dar sokaklara, kaldırımlara ve yasak yerlere park eden araç sürücüleri sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlanıyor.

Zamanla yarışan itfaiye erleri için her saniye çok kıymetli. Olay yerine en hızlı şekilde ulaşmaya çalışan itfaiye erleri, olay yerine ulaşana kadar pek çok zorlukla mücadele ediyor. En önemli sorunları ise, dar sokaklara bilinçsizce araçlarını park eden sürücüler. Dar sokaklardan geçerek olay yerine ulaşmaya çalışan erlere ise, çevredeki vatandaşlar araçları kendi imkanları ile kaldırarak yardımcı oluyor.

BALAT'TA İTFAİYENİN ZOR ANLARI

İstanbul Fatih'te yer alan Fatih İtfaiyesi ekipleri, Balat'ta olası bir yangın için istasyondan çıktıkları andan itibaren birçok zorlukla mücadele ediyor. Balat'a ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri, belirlenen güzergahta ilk olarak hareketli duba engeline takıldı. Dubaların önlerine park eden araç sahiplerinin gelmesini ve yolun açılmasını bekledi. Daha sonra refüje park eden bilinçsiz sürücüler nedeniyle ilerlemekte gücük çekti. Ekiplere ise çevredeki vatandaşlar yardım etti. Sahibi bulunamayan otomobili vatandaşlar kendi imkanları ile yol kenarına çekti. Balat'a ulaşan ekipler bu sefer de dar sokak engeline takıldı. Burada bulunan kafelerin tenteleri ve köşe başına park eden otomobiller itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Tüm bu engellerle her olaya gittiklerinde karşılaştıklarını belirten itfaiye erleri vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

"YANGINA YETİŞİRKEN ZAMANIMIZI ÇALIYORLAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih İtfaiyesi'ne görevli İzzet Yüce karşılaştıkları sorunları şöyle anlattı:

"İstanbul trafiği malum başlı başına bir sorun. Bunun yanında tarihi bölgede olduğumuz için dar sokaklar. Bir de duyarsız vatandaşlar sorun oluşturuyor. Şu da var; araç sayısı çoğaldı, herkese duyarsız diyemeyiz. Otopark sorunu olduğu için vatandaşlar zorunlu hallerde sokaklarına park ediyorlar. Ancak park ederken buradan itfaiye, ambulans geçebilir diye düşünmüyorlar. Bu yüzden en sık rastlanan sorunlar yanlış park. Bu yüzden çok zorluklar çekiyoruz. Yangına yetişirken zamanımızı çalıyorlar. Zaman kaybı bazen korkunç neticelere varıyor. Zamanında yetişemediğimiz için mal ve can kayıpları yaşanıyor. Geniş sokaklar da var ama araç yoğunluğundan dolayı bir sıra park ediliyor, yetmiyor park yeri bulamıyor bu sefer ikinci sırayı da park ediyor. Bizim araçlarımız küçük araçlar değil sığmıyor"

"İSTANBUL GENELİNDE GÜNLÜK ORTALAMA 250 ÇIKIŞIMIZ OLUYOR"

Yüce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hareketli dubalar da sorunlarımız arasında. Yayalaştırılmış yollarda araçların girmemesi için hareketli dubalar yer alıyor. Hepsi her zaman aktif olmuyor. Arızalanan oluyor, uzaktan kumandaları bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Çalışmadığı zaman kırmamız gerekiyor. Onları kırmak o kadar da kolay değil. Bazen o kumanda panelinin üzerine, ya da dubaların üzerine de araç park eden oluyor. Bunlar bize engel oluyor ve zaman kaybettiriyor. İstanbul genelinde günlük ortalama 250 çıkışımız oluyor. Vatandaşlar arabalarını park ederken 'bu sokakta yangın çıkmaz' demesin. Her an yangın çıkabilir. Kendi evi, komşusunun evi yanıyormuş gibi düşünmesi gerekiyor"

"SOKAĞA GİRİP TEKRAR GERİ ÇIKMA ŞANSIMIZ YOK"

Bir başka itfaiye eri Abdullah Şivetoğlu ise, bu sorunlara rağmen İstanbul İtfaiyesi'nin olay yerine varma süresinin Avrupa standartlarında olduğunu belirterek, "Dünya genelinde metropoller her zaman sıkıntılı. İstanbul'da bir metropol ve tarihi şehir olduğu için dar sokaklar mevcut. Bu dar sokaklara araçlar park ettiği zaman, itfaiyenin olay yerine ulaşması çok zor oluyor. Tek araçla olay yerine gittiğimizde, olay yerine giremesek bile alternatif güzergahlar kullanabiliyoruz. Fakat takım halinde gittiğimiz zaman, en az 5 araç gidiyoruz. Sokağa girip tekrar geri çıkma şansımız yok. 5 aracı geri geri çıkarmak, alternatif güzergah arama zaman kaybı. Zaten saniyelerle yarıştığımız için böyle bir lüksümüz yok. Buraya ihbar geldiği zaman en fazla 35-40 saniye içerisinde karargahı terk ediyoruz. Olay yerine hızlı varabilmek için yangıncı kıyafetlerimizi araçlarımızın içinde giyiyoruz. Olay yerine varma süremiz ise 6 dakikanın altında. Bu süreyle Avrupa standartlarındayız. Araçlarımızda bu standartlarda. Bölgeye uygun 'yengeç' diye tabir ettiğimiz küçük ve arka tekeri dönen araçlarımız var ancak buna rağmen yanlış park sebebiyle sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

"AMBULANS İÇİN BİLE SORUN OLUYOR"

Pek çok dar sokağın bulunduğu Balat'ta yaşayan Selman İrinç, "Binalar da burada eski olduğu için çökmeler, yangınlar oluyor. Defalarca başvurduk. İki ana arter var. Her iki yol da gidiş geliş akıyor. Bunlardan birisi geliş, birisi gidiş olsa bu sorun çözülecek. Defalarca söylememize rağmen hiçbir şey yapmıyorlar. Bırakın itfaiyeyi ambulans için bile sorun oluyor burada. Bunlara kayıtsız kalmamalıyız. Bugün itfaiye, ambulans başkasına gidiyorsa yarın bize gelebilir. Onun için insanların buraya park ederken bunu düşünmesi lazım" diye konuştu. Balat'ta esnaflık yapan Ömer Sinoğlu da "Belediyeye de söyledik, bu sokaklar kapatılsın diye ama bekliyoruz. İtfaiye geldiği zaman araç sahipleri tanıdıklarsa bir şekilde aldırıyoruz, ya da bir şekilde kaldırıma çıkarıyoruz. Çare kapatılması ama o da belediyeye kalmış bir şey. Olursa Balat için güzel bir şey olur. İnsanlar evlerini kaybetmez itfaiye erlerine kızmazlar. Sokaklar dar ona göre düzenleme yapılmalı" dedi.