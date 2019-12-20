İtfaiyenin yaralıları kurtarmak için zamanla yarışı kamerada - Son Dakika

Denizli'de 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kamyonetlerden birinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrası çıkarılabildi.



Edinilen bilgilere göre kaza, Pamukkale ilçesi Çamlık Bulvarı'nda meydana geldi. Refik İnan yönetimindeki 09 F 2158 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Alper Arslan'ın kullandığı 20 F 4697 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralanarak kamyonet içerisinde sıkışan İnan ve yolcu Aysel Kara'yı yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonrası çıkardı. Ardından yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ