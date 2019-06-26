Son Dakika Haberleri: İtfaiyenin yılan yakalama timleri
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İtfaiyenin yılan yakalama timleri

41 dakika önce

Yangın denince akla gelen itfaiye ekipleri yalnızca yangınla değil pek çok sorunla mücadele ediyor.

İtfaiyenin yılan yakalama timleri, System.String[]
Yangın denince akla gelen itfaiye ekipleri yalnızca yangınla değil pek çok sorunla mücadele ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yılan yakalama timleri dahi var.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, başta yangın olmak üzere trafik kazaları, intihar girişimleri, su baskınları, enkaz altında bulunanların ve arazide mahsur kalanların kurtarılması, baca temizliği gibi onlarca soruna müdahale ederek can ve malın kurtarılması için gayret gösteriyor. İtfaiye ekipleri, bilinenlerin dışında çok sayıda bilinmeyen şikayetlere de cevap veriyor. Yılan operasyonları da bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında.

Şehir merkezinin dışındaki ağaçlık ve açık alanın bulunduğu yerleşim yerlerinde karşılaşılan yılan vakalarına da İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler özel aparatları ile yılanlarla ilgili şikayetlere anında müdahale ederek yılanı yakalıyor ve uzak bir alanda doğaya bırakıyor. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2019 yılının ilk altı ayında şikayetler üzerine farklı ilçe ve mahallede 54 yılan yakaladı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
İtfaiye, Güncel
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