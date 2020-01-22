İtfaiyenin yolu kapalı olan köydeki yangına müdahalesi için seferber oldular - Son Dakika

Erzincan'da İl Özel İdaresi ekipleri, itfaiyenin yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan köyde çıkan ev yangına müdahalesi için seferber oldu.

Refahiye ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kürekli köyünde Kemal Beyaz'ın evinde soba bacasından çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede konutu sardı.

Köylülerin ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye personeli, yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan köye ulaşmak için İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istedi.

Kısa sürede iş makineleriyle yolu açan karla mücadele ekipleri, itfaiyenin köye hızlıca ulaşarak yangına müdahale etmesini sağladı.

Köylülerin de desteğiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.