İtfaiyenin yolu kapalı olan köydeki yangına müdahalesi için seferber oldular - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İtfaiyenin yolu kapalı olan köydeki yangına müdahalesi için seferber oldular - Son Dakika

İtfaiyenin yolu kapalı olan köydeki yangına müdahalesi için seferber oldular

6 saat önce

Erzincan'da İl Özel İdaresi ekipleri, itfaiyenin yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan köyde çıkan ev yangına müdahalesi için seferber oldu.

İtfaiyenin yolu kapalı olan köydeki yangına müdahalesi için seferber oldular, System.String[]

Erzincan'da İl Özel İdaresi ekipleri, itfaiyenin yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan köyde çıkan ev yangına müdahalesi için seferber oldu.

Refahiye ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kürekli köyünde Kemal Beyaz'ın evinde soba bacasından çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede konutu sardı.

Köylülerin ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye personeli, yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan köye ulaşmak için İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istedi.

Kısa sürede iş makineleriyle yolu açan karla mücadele ekipleri, itfaiyenin köye hızlıca ulaşarak yangına müdahale etmesini sağladı.

Köylülerin de desteğiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Refahiye, Erzincan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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