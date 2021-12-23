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İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI - Son Dakika

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI

23.12.2021 22:31

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 160 küçükbaşın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 160 küçükbaşın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılan hayvanlar, başka çiftliğe nakledildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde, Osman Demirörs'e ait çiftlikte çıktı. 160 küçükbaşın bulunduğu çiftlikten alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye ekipleri, çiftliği saran alevleri 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile kurtarılan 160 küçükbaş ise yakında bulunan başka bir çiftliğe nakledildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI
İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI
İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI
İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI
İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI
İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI
İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI

İtfaiye, Yangın, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI - Son Dakika
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