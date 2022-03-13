İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı - Son Dakika
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İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı

13.03.2022 12:11

İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardıSAKARYA Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı

SAKARYA Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Ev tamamen yanmaktan, itfaiyenin zamanında müdahalesi neticesinde kurtuldu.

Yangın, Kurtköy Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap evin ikinci katında çıktı. A.T.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ev tamamen yanmaktan kurtarıldı. Ekiplerce söndürülerek kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla alakalı inceleme başlatıldı.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı
İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı
İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı

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Kocaeli, Sapanca, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiyenin zamanında müdahalesi evi küle dönmekten kurtardı - Son Dakika


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