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İtfaiyenin Zorlu Koşulları Bu Sergide

1 saat önce

"İtfaiye Haftası" etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu'da fotoğraf, araç ve ekipman sergisi açıldı.

İtfaiyenin Zorlu Koşulları Bu Sergide, System.String[]

Bu sergide araç ve ekipmanlarla itfaiyenin dünden bugün gelişimi anlatılırken, fotoğraflarla da zorlu koşullardaki mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için fedakârca çalışan itfaiyeciler haftasını kutluyor. Kutlama programı kapsamında Turgutlu'da Eski Belediye Binası önünde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından fotoğraf, araç ve ekipman sergisi açıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sergide araç ve ekipmanlarla yıllar içerisinde itfaiyenin gelişimi anlatılıyor.Sergide aynı zaman da, bazen bir anız yangına müdahale ederek bir hayvanı kurtaran, bazen de toprak göçüğünde yaralanan vatandaşı kurtarmak için mücadele eden itfaiyenin zorlu koşullardaki çalışmalarını yansıtan fotoğraflar sergileniyor.

Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:27 Kaynak: Bültenler
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