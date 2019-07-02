Son Dakika Haberleri: ITFAS tedarik operasyonlarını büyütme için Centric PLM ile anlaştı
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ITFAS tedarik operasyonlarını büyütme için Centric PLM ile anlaştı

46 dakika önce

Fransız moda markası Kiabi Group'un satın alma şirketi olan ITFAS, tedarik operasyonlarını büyütme için Centric Software ile anlaştı.

ITFAS tedarik operasyonlarını büyütme için Centric PLM ile anlaştı, System.String[]
Fransız moda markası Kiabi Group'un satın alma şirketi olan ITFAS, tedarik operasyonlarını büyütme için Centric Software ile anlaştı.

Fransız moda markası Kiabi Group'un satın alma şirketi olan ITFAS, tedarik operasyonlarımızı büyütme için Centric Software ile anlaştı. Kiabi'de Bilgi Sistemleri Yöneticisi François Perche, konu ile ilgili değerlendirmesinde "Bir süredir Asya'daki tedarik operasyonlarımızı büyütme sürecindeyiz. Artık tedarik zinciri ortaklarımızla daha yakınız ve bu yapıya daha fazla işlev entegre etmek istiyoruz. Büyümemiz ve istihdam artışımız devam ettikçe verimli bir iş birliği sağlamak ve çalışanlarımız desteklemek için yeterli araçlara ihtiyacımız var" dedi.

Perche, "Centric'in moda ve perakende sektöründe etkileyici referansları var. Teklif isteği süreci sırasında Centric PLM'nin yapılandırılabilirlik potansiyeli ve esnekliği bizi çok etkiledi. Centric gelecekteki ihtiyaçlarımıza uygun pek çok model sunuyor, ortaklığımızın uzun vadeli olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Centric Software'in Genel Müdürü ve CEO'su Chris Groves ise yaptığı açıklamada şöyle dedi: "ITFAS ve Kiabi Group ile çalışmaya başlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kiabi yenilikçi bir şirket ve pek çok şirket içi ve dışı kullanıcı, departman ve konumlar arasındaki karmaşık iş bölümü için Centric'i kullanacak. Dijital dönüşüm serüveninde Kiabi ile ortaklık kurmaktan gururluyuz". - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:13 Kaynak: İHA
Asya, CEO, Ekonomi
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