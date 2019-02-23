İthal ara malına karşı yeni program
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya merhem olmak istiyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:30
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