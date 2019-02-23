Son Dakika Haberleri: İthal ara malına karşı yeni program

İthal ara malına karşı yeni program

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İthal ara malı bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu yaraya merhem olmak istiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:30 

Mustafa Varank, Ekonomi
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