İthal East Friesian koyunların ilk kuzuları oldu...Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Genel İthal East Friesian koyunların ilk kuzuları oldu...Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu - Son Dakika

İthal East Friesian koyunların ilk kuzuları oldu...Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu

6 saat önce

İthal East Friesian koyunların ilk kuzuları oldu.

İthal East Friesian koyunların ilk kuzuları oldu...Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu

BURSA - Bursalı girişimcinin Avrupa'dan ithal ettiği, bir seferde üçüz doğuran East Friesian ırkı koyunlar, ilk kuzularını dünyaya getirdi. Dünyaya geldikten sonda ilk kez ahırdan dışarı çıkan süt kuzularının annelerini arayıp bulma anı kameralara yansıdı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil işinde iflas edince atölyesini kapatan Mustafa Aydın, uzun araştırmalar neticesinde hayvancılığa başladı. Daha önce defalarca getirdiği Romanov cinsi koyunları yok satan Aydın, son olarak Avrupa'dan East Friesian ırkı olarak bilinen ve bir seferde üçüz doğurabilen koyun ithal etti. Kestel ilçesinde göle nazır bir çiftlikte bakılan 100 koyun ilk doğumlarını yaptı. Dünyaya gelen 200'den fazla kuzu ilk kez ahırdan çıkıp dışarıda bulunan annelerinin yanına koştu. Anne ve kuzularının buluşma anı kameralar tarafından görüntülendi.

Mustafa Aydın, ülke ekonomisine ve küçükbaş hayvancılığa katkı sağlamak maksadıyla Avrupa'da sayısı az ve nesli tükenmekte olan East Friesian ırkı koyunları Türkiye'ye getirip ürettiğini söyledi. Aydın, "İnşallah ülkemizde küçükbaş hayvancılığa olsa sağlamak istiyoruz. Et, süt ve kombine bir ırk olan East Friesian koyunlarını üretip hep birlikte çoğaltarak ülkemizi damızlık koyun ihracatı yapar hale getirmeliyiz" dedi.

Aydın, Tarım Bakanlığının küçükbaş hayvancılara desteğini beklediklerini ifade ederek, "İyi bakım ve besleme yapıldığı takdirde ikizlik oranı çok yüksek. Maliyet olarak da uygun. Bu koyunların ülkemizde melezlemede kullanılmasında çok fayda olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İthal East Friesian koyunların ilk kuzuları oldu...Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu

Kestel, Avrupa, Bursa, Aydın, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:31 Kaynak: İHA

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