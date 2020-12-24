İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar - Son Dakika

İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar

24.12.2020 11:09
İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar, System.String[]

Samsun'da medikal sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yurt dışından ithal edilen maske makinesini daha ucuza geliştirmeyi başardı.

Samsun'da medikal sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yurt dışından ithal edilen maske makinesini daha ucuza geliştirmeyi başardı.

Firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında talebi artan maske üretimi için yurt dışından ithal edilen makineleri geliştirmek için çalışma başlattı. Yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesi başarılı şekilde çalıştırıldı.

İlk etapta 9 adet yapılan makinelerin her biri saatte 6 bin maske üretebiliyor. Daha önce yerli üretimi olmayan ve yurt dışından 100 bin dolardan başlayan fiyatlarla ithal edilen makineler, 35 bin liraya mal edildi.

Firma, Tekkeköy ilçesindeki Örnek Sanayi Sitesi'ndeki yerine makineleri yerleştirerek maske üretimine başladı.

Firmanın ortaklarından Nadir Özçelik, AA muhabirine, koronavirüs önlemleri kapsamında ülkenin ihtiyacı doğrultusunda maske yapma kararı aldıklarını, bu amaçla yeni nesil maske makineleri geliştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 aylık Ar-Ge çalışmasının ardından tamamen yerli imkanlarla yeni nesil maske makinesi yaptıklarını anlatan Özçelik, "30 yıldır medikal sektöründe hizmet veren bir firmayız. Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ihtiyacı olunca, tamamen yerli malzemeler kullanarak Ar-Ge çalışmalarımızla ilk etapta 9 makine yapıp üretime aldık." dedi.

Makinelerin tasarımının kendilerine ait olduğunu vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınıyla stratejik ürünlerden biri haline gelen maskelerin üretimi için kritik öneme sahip makineleri ürettik. Yazılımını da kendimiz hazırladık. Her makine aktif olarak çalışıyor. İstenilen renk ve tasarımda 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maskeler üretebiliyoruz. Aynı zamanda isteyenlere de maske üretim makinesi hazırlıyoruz. Ülkemizde maske sorunu yaşanmaması amacıyla çıktığımız bu yolda seri üretime de geçtik. Yeni nesil makinelerimiz saniyede 2 milyon titreşimle maskelerin yapıştırılmasını sağlıyor. Talebe göre makineler 24 saat kesintisiz çalıştırılabiliyor. Makineleri birkaç küçük aparatla sağlık sektörü için gerekli olan tek kullanımlık tulum ve tek kullanımlık hastane örtüsü yapar hale de getirebiliyoruz. Dışa bağımlı olmadan kendi maske makinelerimizi yaparak üretime geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Araştırma Geliştirme, Tekkeköy, Samsun, Nesil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı Okan Buruk oyundan atılma nedenini anlattı: Hakeme "Kolumu bırak" dedim, kırmızı gösterdi Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kimse amacını anlamadı! İstanbul'un göbeğindeki garip merdiven görenleri şaşkına çeviriyor Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu
Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum         
10:35
Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor Uber'in erişim engeli kaldırıldı, Türkiye'de yeniden faaliyete geçiyor         
10:11
Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi         
09:42
Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladı Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladı         
09:28
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: Uyumuş kalmışım Kısıtlamada sokağa çıkan kadından ilginç savunma: Uyumuş kalmışım         
09:14
3 aylık bebek annesini emerken boğularak yaşamını yitirdi 3 aylık bebek annesini emerken boğularak yaşamını yitirdi         
09:11
Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi         
08:13
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Online siparişlerden de poşet parası alınacak         
00:40
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Görevine son verilen Orhan Terzi kulübü suçladı: Otele almadılar, biletimi iptal ettiler Görevine son verilen Orhan Terzi kulübü suçladı: Otele almadılar, biletimi iptal ettiler         
19:41
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 11:13:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei