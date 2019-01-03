İthal Gıdaya Yerli Kontrol

İthal gıdaya yerli kontrol Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitleri yerlileştirdik"ANKARA - Yurt dışından gelen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kiti,...

İthal gıdaya yerli kontrol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitleri yerlileştirdik"



ANKARA - Yurt dışından gelen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kiti, TÜBİTAK tarafından AFLAMAM adıyla yerlileştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitleri yerlileştirdik" dedi.

Yurt dışından gelen veya ihraç edilen gıdalarda kanserojen ya da sağlığa zararlı mikotoksinlerin tespitinde kullanılan saflaştırma kolonları Türkiye'de üretildi. TÜBİTAK MAM'da AFLAMAM adıyla yerlileştirilen ürünün ilk müşterisi de Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol imzaladı. İmzalanan protokol doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı, tamamı ithal edilen bu kiti artık TÜBİTAK'tan satın alacak. Hem AFLAMAM'ın üretiminde hem de protokol aşamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sürece öncülük etti. Protokole ilişkin ilk duyuruyu ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan yaptı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Varank, "Gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitleri yerlileştirdik. Dünyada birkaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarımızda yüz binlerce tüketilen bu ürün ihtiyacı artık TÜBİTAK MAM'ın geliştirdiği 'Aflamam' ile karşılanacak" açıklamasında bulundu.

Varank, imzalanan protokolle bundan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının yerli ve milli olarak üretilen AFLAMAM'ı kullanacağını kaydederek, "Tarım ve Orman Bakanlığıyla yaptığımız bu çalışma, kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi' açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir" notunu paylaştı.

Projeyle birlikte Türkiye'ye yurt dışından gelen veya ihraç edilen gıdalarda kanserojen veya sağlığa zararlı madde tespiti yapan gıda kontrol kitlerinin yerlileştirilmesi için ilk adım atıldı. Buna benzer 5 kontrol kitinin bulunduğu, bunların da tamamının ithal olduğu öğrenilirken, bu kitlerden Türkiye'de yıllık 500 bin adet tüketildiği ifade edildi.

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