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İthal kısrak ve aygırlar, Türk Soy Kütüğü'ne kayıt ve damızlık belgesi müracaat yılında, vizeli kabul edilecek - Son Dakika

İthal kısrak ve aygırlar, Türk Soy Kütüğü'ne kayıt ve damızlık belgesi müracaat yılında, vizeli kabul edilecek

19.06.2021 15:37
İthal kısrak ve aygırlar, Türk Soy Kütüğü'ne kayıt ve damızlık belgesi müracaat yılında, vizeli kabul edilecek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilave analiz/test istenmediği sürece ithal edilen kısrak ve aygırlar, Türk Soy Kütüğü'ne kayıt ve damızlık belgesi müracaatı yaptığı yıl vizeli kabul edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilave analiz/test istenmediği sürece ithal edilen kısrak ve aygırlar, Türk Soy Kütüğü'ne kayıt ve damızlık belgesi müracaatı yaptığı yıl vizeli kabul edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, damızlık belgesi alınaek olan aygır ve kısraklarda aranacak koşu performans şartları yeniden belirlendi.

Damızlık belgesi verilen aygır ve kısraklar için damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde ve uygun görülen yöntemlerle isimleri ilan edilen hastalıklardan salim olduklarına dair rapor alınması gerekecek.

Aygır ve kısrakların vizeleri, söz konusu raporun alınmasının akabinde, il müdürlüklerince yapılacak ve at kayıt defterlerine işlenerek bunların listeleri, her yıl aşım sezonunu takip eden ağustos ayı başına kadar Bakanlığa gönderilecek. Söz konusu süre daha önce kasım ayı başına kadar olarak belirlenmişti.

Damızlık atların vize işlemi atların bulunduğu ve tespit edildiği ilde yapılacak. Damızlık vizesi onaylanmadan atlara tohumlama/aşım yapılamayacak.

Bakanlık tarafından ilave analiz/test istenmediği sürece ithal edilen kısrak ve aygırlar, Türk Soy Kütüğü'ne kayıt ve damızlık belgesi müracaatı yaptığı yıl vizeli kabul edilecek.

Soy kütüğü kayıtlarında istenen belgelere "Arap atları için isim dilekçesi" ile "ihtiyaç duyulması halinde diğer evrak (veraset belgesi, vekaletname ve benzeri)" de eklendi.

Soy kütüklerine kaydedilecek atlara isim verilirken "Gazi veya Cumhuriyet Koşusu kazanmış atların isimleri" kullanılamayacak. Korumaya alınması gereken ve yasaklı isimlerin belirlenmesine yönelik iş/işlemler Yüksek Komiserler Kurulu'nca oluşturulacak komisyon tarafından yürütülecek.

Soy kütüğüne kayıtlı ithal atların pedigrileri (atın kimlik belgesi) kaybolduğunda atın sahibi illerde il müdürlüğüne, ilçelerde ilçe müdürlüklerine yeni pedigri çıkarılması için müracaat edilecek. İlgili pedigri orijin ülkeden talep edilecek.

Damızlık, Tarım, Arap, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İthal kısrak ve aygırlar, Türk Soy Kütüğü'ne kayıt ve damızlık belgesi müracaat yılında, vizeli kabul edilecek - Son Dakika Ekonomi


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