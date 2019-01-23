Son Dakika Haberleri: İthal ürün hayranlığı biterse makine sektörü şahlanır

İthal ürün hayranlığı biterse makine sektörü şahlanır

6 dakika önce

Avrupa Takım Tezgahları İmalatçıları Birliği Türkiye Delegesi Dirin, makine sektörünün en büyük sorunlarından birinin ithal ürün hayranlığı olduğunu söyledi.

İthal ürün hayranlığı biterse makine sektörü şahlanır, System.String[]
Avrupa Takım Tezgahları İmalatçıları Birliği Türkiye Delegesi Dirin, makine sektörünün en büyük sorunlarından birinin ithal ürün hayranlığı olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:49 

Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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