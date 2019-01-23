İthal ürün hayranlığı biterse makine sektörü şahlanır
6 dakika önce
Avrupa Takım Tezgahları İmalatçıları Birliği Türkiye Delegesi Dirin, makine sektörünün en büyük sorunlarından birinin ithal ürün hayranlığı olduğunu söyledi.
Avrupa Takım Tezgahları İmalatçıları Birliği Türkiye Delegesi Dirin, makine sektörünün en büyük sorunlarından birinin ithal ürün hayranlığı olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:49
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