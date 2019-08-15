İthal ürünler markaj altında
1 saat önce
Ticaret Bakanlığınca, bu yılın 7 ayında güvenirliğinden şüphe duyulan 1 milyar 180 milyon ithal ürün denetlenirken, uygunsuz bulunan 2,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi.
Ticaret Bakanlığınca, bu yılın 7 ayında güvenirliğinden şüphe duyulan 1 milyar 180 milyon ithal ürün denetlenirken, uygunsuz bulunan 2,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:18
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