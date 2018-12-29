İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
1 saat önce
İthalatta 2019 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranları güncellendi.
İthalatta 2019 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranları güncellendi.
"İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, ithalatta 2019 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranlarında güncelleme yapıldı. İlave gümrük vergisi alınmasına yönelik "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ların uygulanmasına gelecek yıl da devam edilecek. Söz
konusu karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:19 Kaynak: AA
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