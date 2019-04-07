Son Dakika Haberleri: İthalat Rejimine Ek Karar

İthalat Rejimine Ek Karar

1 saat önce

Kuru soğan ithalatında "sıfır gümrük vergisi" uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

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Kuru soğan ithalatında "sıfır gümrük vergisi" uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ithalatında 31 Mart itibarıyla süresi dolan "yüzde sıfır gümrük vergisi" 30 Nisan'a kadar uygulamada kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:30 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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