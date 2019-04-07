İthalat Rejimine Ek Karar
1 saat önce
Kuru soğan ithalatında "sıfır gümrük vergisi" uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
Kuru soğan ithalatında "sıfır gümrük vergisi" uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kuru soğan ithalatında 31 Mart itibarıyla süresi dolan "yüzde sıfır gümrük vergisi" 30 Nisan'a kadar uygulamada kalacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:30 Kaynak: AA
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