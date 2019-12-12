İthalat rejimine ek karar - Son Dakika
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İthalat rejimine ek karar

6 saat önce

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan "forkliftler, kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları" ithalatında yüzde 6-6,5 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

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Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan "forkliftler, kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları" ithalatında yüzde 6-6,5 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 45 gün sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan "forkliftler (akülü ve dizel), kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları"nın ithalatında yüzde 6-6,5 ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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