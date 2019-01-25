İthalat Yasakları İran Halkının Gelir Düzeyinin Daha da Düşmesine Neden Olur" - Tahran

- İran Türk Ticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Ali Erkan ile röportaj İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Ticaret Merkezi'nin Genel Müdürü Mehmet Ali Erkan, İran'ın çıkarmak istediği ithalat yasağıyla ilgili yasanın halkın gelir düzeyinin daha da düşmesine yol açacağını, Avrupa Birliği...

- İran Türk Ticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Ali Erkan ile röportaj İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Ticaret Merkezi'nin Genel Müdürü Mehmet Ali Erkan, İran'ın çıkarmak istediği ithalat yasağıyla ilgili yasanın halkın gelir düzeyinin daha da düşmesine yol açacağını, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden de buna tepki geleceğini söyledi.



Erkan, İran meclisinin ülkede üretimi yapılan benzer ürünlerin ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmesini ve bu kararın yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Tasarının meclisten geçtiğini ancak kanunlaşması ve yürürlüğe girmesi için Anayasayı Koruyucular Konseyi (Nigehban) tarafından onaylanması gerektiğini belirten Erkan, bu sürecin de çok uzayabildiğini ve yasaların onaylanıp yürürlüğe girmesinin bazen yılları alabildiğini ifade etti.



Meselenin önceliklere bağlı olarak gelişeceğini ve ithalat yapan İranlı firmaların yasanın onaylanması sürecinde Nigehban ve diğer kurumlara baskı unsuru oluşturarak yasaklanan ürünlerle ilgili değişiklik talebinde bulunduğunu dile getiren Erkan, tasarının son şeklinin nasıl olacağı, ne gibi değişikliklere uğrayacağı ve uygulamada hangi yolların izleneceğinin zamanla ortaya çıkacağını söyledi.



"AB Tahran üzerinde baskı uygulayacaktır"



Son dönemlerde İran'da çok rasyonel kararların alınmadığına işaret eden Erkan, yasa tasarısının içeriğiyle ilgili şunları anlattı:



"Yasa tasarısı, üretimi olan ürünlerin ithalatının tamamen yasaklanmasını öngörüyor. Bu tasarıya göre İran takvimiyle 1400 yılına kadar, yani 2 senelik bir süre sonunda ülkede üretilen ürünlerin ithalatı tamamen yasaklanacak. Bu teklif, İran'da üretimi olan tüm malları kapsıyor. Eğer İran'da herhangi bir malın üretimi yapılıyorsa teklife göre onun ithalatı yasaklanacak. Teklif bu şekilde verilmiş ve parlamentodan geçti, ancak yasalaşması için Nigehban tarafından onaylanması gerekiyor."

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