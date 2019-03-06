İthalata karşı kuruldu, iflasın eşiğinde
1 saat önce
"Tarımın önemli hastalıklarından birisi, bakan değiştikçe değişen uygulamalar, politikalardır.
"Tarımın önemli hastalıklarından birisi, bakan değiştikçe değişen uygulamalar, politikalardır..."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:45
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