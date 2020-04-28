'Mavi Hat' uygulamasına OKS belgeli firmalar da dahil edilirken ithalatın tamamı 'Kırmızı Hat'ta yönlendirildi.
'Mavi Hat' uygulamasına OKS belgeli firmalar da dahil edilirken ithalatın tamamı 'Kırmızı Hat'ta yönlendirildi. Tüm Türkiye'de ithalatın durma noktasına geldiği dile getirilirken, sanayici Ankara'dan acil geri adım bekliyor.
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28.04.2020 06:06:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İthalata ‘Kırmızı Hat’ freni - Son Dakika