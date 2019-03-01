Son Dakika Haberleri: İthalatın detayına bak gidişatı anla!

İthalatın detayına bak gidişatı anla!

1 saat önce

Evde yemek pişmiyorsa ya da çok az pişiyorsa bu yemek için gereken malzemeleri de daha az alırsınız. Türkiye'de de yemek giderek az pişiyor ve biz mutfak masrafını kısıyoruz.

İthalatın detayına bak gidişatı anla!, System.String[]
Evde yemek pişmiyorsa ya da çok az pişiyorsa bu yemek için gereken malzemeleri de daha az alırsınız. Türkiye'de de yemek giderek az pişiyor ve biz mutfak masrafını kısıyoruz. Yaşadığımızın özeti bu!
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:05 

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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