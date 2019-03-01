İthalatın detayına bak gidişatı anla!
1 saat önce
Evde yemek pişmiyorsa ya da çok az pişiyorsa bu yemek için gereken malzemeleri de daha az alırsınız. Türkiye'de de yemek giderek az pişiyor ve biz mutfak masrafını kısıyoruz.
Evde yemek pişmiyorsa ya da çok az pişiyorsa bu yemek için gereken malzemeleri de daha az alırsınız. Türkiye
'de de yemek giderek az pişiyor ve biz mutfak masrafını kısıyoruz. Yaşadığımızın özeti bu!
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:05
TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti
DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı
Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Flash TV, Yayın Durdurma Kararı Aldı
AK Partili Selçuk Özdağ: Yeni Parti İhtiyaç ki Konuşuluyor