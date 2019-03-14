İthalatta Gözetim Uygulaması

Ekskavatör paletleri, ithalatta gözetim uygulaması kapsamında olmayacak.

Ekskavatör paletleri, ithalatta gözetim uygulaması kapsamında olmayacak.



Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğle, bazı iş makineleri aksamlarının ithalatındaki gözetim uygulamasının kapsamı değiştirildi.



Buna göre, "kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar", "buldozer ve angledozer bıçakları"nın ithalatında ton başına uygulanan 6 bin 500 dolarlık birim gümrük kıymeti devam edecek ancak ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda bulunan "ekskavatör paletleri" bu gözetim kapsamında yer almayacak.

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