Son Dakika Haberleri: İthalatta gözetim uygulaması
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İthalatta gözetim uygulaması

1 saat önce

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, saplı veya sapsız değiştirilebilir sıkıştırma soketleri için gümrük kıymeti belirlendi.

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İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, saplı veya sapsız değiştirilebilir sıkıştırma soketleri için gümrük kıymeti belirlendi.
Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kilogram başına 10 dolara kadar olan elle kullanılan sıkıştırma aletleri içinde saplı veya sapsız değiştirilebilir sıkıştırma soketlerinin ithalatında gözetim uygulanacak.
Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:59 Kaynak: AA
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