Son Dakika Haberleri: İthalatta gözetim uygulaması
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İthalatta gözetim uygulaması

1 saat önce

Gümrük beyannamesi kapsamında 25 kilogram ve altında ithal edilecek, gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için kayıt zorunluluğu bulunmayacak.

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Gümrük beyannamesi kapsamında 25 kilogram ve altında ithal edilecek, gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için kayıt zorunluluğu bulunmayacak.
Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatında gümrük beyannamesi kapsamında kayda alınmama şartı brüt 50 kilograma kadarken, bu rakam 25 kilograma düşürüldü.
Ayrıca, ithal edilecek eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat olması halinde "Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı", örme kumaş cinsi eşya olması halinde "Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı", uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde "İplik Detay Beyanı" ve "Elyaf Detay Beyanı"nın da tam ve usulüne uygun şekilde doldurulması ve kayıt merkezlerine iletilmesi gerekecek.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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