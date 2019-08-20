İthalatta gözetim uygulaması

Gümrük beyannamesi kapsamında 25 kilogram ve altında ithal edilecek, gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için kayıt zorunluluğu bulunmayacak.

Gümrük beyannamesi kapsamında 25 kilogram ve altında ithal edilecek, gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için kayıt zorunluluğu bulunmayacak.

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