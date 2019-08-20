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İthalatta gözetim uygulaması

1 saat önce

Gümrük beyannamesi kapsamında 25 kilogram ve altında ithal edilecek, gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için kayıt zorunluluğu bulunmayacak.

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Gümrük beyannamesi kapsamında 25 kilogram ve altında ithal edilecek, gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için kayıt zorunluluğu bulunmayacak.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:49 
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