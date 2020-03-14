İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, asansör gibi kaldırma ve yükleme gibi işlerde kullanılan bazı makine ve cihazlara uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi için kilogram başına birim gümrük kıymeti 25, asansör kılavuz rayları için 2, asansör gibi kaldırma elleçleme yükleme boşaltma işlerinde kullanılan diğer makineler için 4 dolar olarak belirlendi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.