İthalatta gözetim uygulaması başlıyor

Canlı bitki, mantar miselleri (tohum), kesme çiçek ve çiçek tomurcuklarının da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

Canlı bitki, mantar miselleri (tohum), kesme çiçek ve çiçek tomurcuklarının da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

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