Son Dakika Haberleri: İthalatta gözetim uygulaması başlıyor
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İthalatta gözetim uygulaması başlıyor

2 saat önce

Canlı bitki, mantar miselleri (tohum), kesme çiçek ve çiçek tomurcuklarının da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

İthalatta gözetim uygulaması başlıyor, System.String[]
Canlı bitki, mantar miselleri (tohum), kesme çiçek ve çiçek tomurcuklarının da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatı gözetime tabi tutulacak.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:59 
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