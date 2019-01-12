İthalatta Haksız Rekabet Önlemleri
42 dakika önce
Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping soruşturmaları, yerli üreticilerin başvurularını geri çekmeleri nedeniyle kapatıldı.
Almanya
, Kore
, Çin
ve Tayland
menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping soruşturmaları, yerli üreticilerin başvurularını geri çekmeleri nedeniyle kapatıldı.
Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping ve sübvansiyon soruşturmalarının, yerli üreticiler tarafından başvuruların geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz kapatılmasına karar verildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:30 Kaynak: AA
19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
Poşete 25 Kuruş Vermek İstemeyen Vatandaşlar, Kilo İşi Poşet Almaya Başladı
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, "HDP ile İttifak Yapacak" İddialarına Noktayı Koydu: Bilgim Yok