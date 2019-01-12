Son Dakika Haberleri: İthalatta Haksız Rekabet Önlemleri

İthalatta Haksız Rekabet Önlemleri

42 dakika önce

Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping soruşturmaları, yerli üreticilerin başvurularını geri çekmeleri nedeniyle kapatıldı.

İthalatta Haksız Rekabet Önlemleri, System.String[]
Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping soruşturmaları, yerli üreticilerin başvurularını geri çekmeleri nedeniyle kapatıldı.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping ve sübvansiyon soruşturmalarının, yerli üreticiler tarafından başvuruların geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz kapatılmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:30 Kaynak: AA

Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore, Almanya, Ekonomi
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