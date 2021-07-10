Üye Girişi
İthalatta haksız rekabete karşı 5 ülke menşeli bazı ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı - Son Dakika

İthalatta haksız rekabete karşı 5 ülke menşeli bazı ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

10.07.2021 11:14
İthalatta haksız rekabete karşı 5 ülke menşeli bazı ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı, System.String[]

Çin, Rusya, Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bazı ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilirken, bu yılın ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve 2022'nin ilk yarısında süresi dolacak olan dampinge karşı önlemler de ilan edildi.

Çin, Rusya, Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bazı ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilirken, bu yılın ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve 2022'nin ilk yarısında süresi dolacak olan dampinge karşı önlemler de ilan edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 5 ayrı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış ve iç lastikler ile dış ve iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerleklerine (jantı hariç) yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir nihai gözen geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, 3 ülke menşeli önlem konusu ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

Tayvan ve Vietnam menşeli motosikletlerde kullanılan söz konusu lastikler ve tekerleklere (jantlar hariç) yönelik de nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Çin ve Rusya menşeli "demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)" ürünü de nihai gözen geçirme soruşturması açılan ürünler arasında yer aldı.

Vietnam menşeli "Diğerleri" ve "Paslanmaz çelikten olanlar" şeklinde sınıflandırılan çelik borulara ilişkin dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, bu yılın ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve 2022'nin ilk yarısında yürürlük süresi dolacak dampinge karşı önlemler de ilan edildi.

Atıkların ithalat denetimi tebliğinde değişiklik

Bakanlığın, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların denetim işlemlerini kapsayan tebliğin kapsamına, plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdalarından "etilen polimerlerinden olanlar" da eklendi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sri Lanka, Vietnam, Tayvan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İthalatta haksız rekabete karşı 5 ülke menşeli bazı ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu 11:23 Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi 11:20 Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi Ünlü boksör Chris Eubank'ın kendisi gibi boksör olan oğlu Sebastian, plajda ölü bulundu 10:53 Ünlü boksör Chris Eubank'ın kendisi gibi boksör olan oğlu Sebastian, plajda ölü bulundu
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelenler, yüksek otel fiyatları nedeniyle geceyi 'Bedava Palas'ta geçiriyor 10:48 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelenler, yüksek otel fiyatları nedeniyle geceyi 'Bedava Palas'ta geçiriyor Türkiye'nin satın aldığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu! Güçlenen donanmamızı endişeyle izliyorlar 10:28 Türkiye'nin satın aldığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu! Güçlenen donanmamızı endişeyle izliyorlar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar 10:20 Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar
İndirim izdihamı görenleri şaşkına çevirdi! 1 kilometrelik kuyrukta baygınlık geçirenler oldu 09:16 İndirim izdihamı görenleri şaşkına çevirdi! 1 kilometrelik kuyrukta baygınlık geçirenler oldu Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı turistler feci şekilde can verdi 01:19 Yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı turistler feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
11:24 Kavgayı ayırmak isteyen kadınlar, şiddete uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi
11:22 Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu
11:20 Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan konusu yüzünden transfer yasağı yeniden gündeme geldi
10:52 Ünlü boksör Chris Eubank'ın kendisi gibi boksör olan oğlu Sebastian, plajda ölü bulundu
10:50 Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı
10:43 Kurban pazarının gözdesi 1.5 tonluk "Minik" alıcısını bekliyor
10:40 Memur ve emekli maaşıyla birlikte yaşlılık, engellilik ve evde bakım yardımları da zamlandı
10:37 Galatasaray, Mısır takımlarından Pyramids forması giyen Ramadan Sobhi ile anlaştı
10:32 Zeynep Bastık, yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi
10:14 Brezilya hocası Tite'den, Arjantin maçı öncesi olay sözler: Onların Messi'si varsa benim de Neymar'ım var
Kavgayı ayırmak isteyen kadınlar, şiddete uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi Kavgayı ayırmak isteyen kadınlar, şiddete uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
11:25
Twitter'da dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu Twitter'da dünyanın en çok etkileşim alan kulübü Fenerbahçe oldu         
11:23
Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti denizde aşk tazeledi Tatil sezonunu açan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti denizde aşk tazeledi         
10:59
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Zeynep Bastık, yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi Zeynep Bastık, yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi         
10:33
Mutlulukları kısa sürdü! Büyük umutlarla korona yasaklarını kaldıran Hollanda'da kabus yeniden başladı Mutlulukları kısa sürdü! Büyük umutlarla korona yasaklarını kaldıran Hollanda'da kabus yeniden başladı         
10:25
Sayaç arızası nedeniyle 817 lira doğal gaz faturası geldi, KDK'ye yaptığı başvuruyla rakam 96 liraya düştü Sayaç arızası nedeniyle 817 lira doğal gaz faturası geldi, KDK'ye yaptığı başvuruyla rakam 96 liraya düştü         
09:37
"Varsa devlet gelsin" diyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a soruşturma! Komisere hakareti affetmediler         
02:33
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı         
22:53
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 11:29:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İthalatta haksız rekabete karşı 5 ülke menşeli bazı ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement