İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
45 dakika önce
Su ısıtıcıları, kurşun kalemler ve cırt bantların da aralarında bulunduğu bazı eşyaların ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, bu yılın ikinci yarısında sona erecek.
Su ısıtıcıları, kurşun kalemler ve cırt bantların da aralarında bulunduğu bazı eşyaların ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, bu yılın ikinci yarısında sona erecek.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, su ısıtıcıları, kurşun kalemler, cırt bantları ve yönlendirilmiş lifli levhanın da aralarında bulunduğu bazı eşyaların, Çin
dahil 8 ülkeden ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde bu yılın ikinci yarısında sona erecek.
Tebliğle 2018'in ikinci yarısında süresi dolan dampinge karşı önlemler de ilan edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:26 Kaynak: AA
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