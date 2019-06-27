Son Dakika Haberleri: İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
Son Dakika Ekonomi Haber

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

43 dakika önce

Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi, System.String[]
Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ithalatında mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünlerin yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen süre içinde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuruyla nihai gözden geçirme soruşturmasının açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştu.
Söz konusu ilanın ardından yerli üretici tarafından önlem konusu ürüne yönelik iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu anlaşıldı.
Böylece, Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılar" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:06 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'ye çıkan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu Güzel şarkıcı Britney Spears zor günleri geride bıraktı! Didim'de deniz patlıcanı avcılarına geçit yok Oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 09:49:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]